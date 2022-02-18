Китай не может прекратить отношения с Украиной в угоду России

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18 февраля 2022, 12:32

Выработанная за годы украинского кризиса позиция Китая во многом схожа с российской политикой. Глава КНР Си Цзиньпин считает, что конфликт на Донбассе должен разрешаться дипломатическим способом.



Однако даже при наличии тесных отношений с Москвой, Пекин не спешит отдаляться от Киева. Поднебесная вложила в Незалежную миллиарды долларов. Украина поставляет в Китай продукцию машиностроения, растительное масло и даже элементы для ядерных реакторов. Она входит в проект «Один пояс - Один путь». КНР не может вычеркнуть из внешней политики одно европейское государство, в угоду другого.



Пекин пытается инвестировать в Европу, но санкции Запада и неоднозначная позиция по Украине прибавляет риски. Китай также выстраивает крайне сложную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



На Западе опасаются союза России и Китая, который в любой момент может быть подкреплён военными соглашениями. Для поддержки Москвы на международном уровне Пекину достаточно занять нейтральное положение к проблеме.