Китай не может прекратить отношения с Украиной в угоду России

Выработанная за годы украинского кризиса позиция Китая во многом схожа с российской политикой. Глава КНР Си Цзиньпин считает, что конфликт на Донбассе должен разрешаться дипломатическим способом.
Однако даже при наличии тесных отношений с Москвой, Пекин не спешит отдаляться от Киева. Поднебесная вложила в Незалежную миллиарды долларов. Украина поставляет в Китай продукцию машиностроения, растительное масло и даже элементы для ядерных реакторов. Она входит в проект «Один пояс - Один путь». КНР не может вычеркнуть из внешней политики одно европейское государство, в угоду другого.
Пекин пытается инвестировать в Европу, но санкции Запада и неоднозначная позиция по Украине прибавляет риски. Китай также выстраивает крайне сложную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На Западе опасаются союза России и Китая, который в любой момент может быть подкреплён военными соглашениями. Для поддержки Москвы на международном уровне Пекину достаточно занять нейтральное положение к проблеме.
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