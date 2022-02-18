Израиль попросил РФ помощь в эвакуации граждан из Украины

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18 февраля 2022, 11:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Властям Израиля пришлось обратиться к России с просьбой о содействии в организации эвакуации своих граждан из Украины. В МИД еврейского государства разработали специальный план по вывозу людей сухопутными маршрутами. Но для этого нужны гарантии, что в случае обострения ситуации, РФ поможет открыть гуманитарные коридоры. На самом деле Израиль сейчас находится в весьма нелёгком положении. Он в буквальном смысле балансирует между Россией и Украиной. Его правительство не желает конфликта ни с одной из сторон. Эксперты утверждают, что от позиции Кремля Израиль зависит даже больше, чем от остальных организаций и стран.

По данным портала Axios, тема эвакуации израильтян из Украины была поднята во время разговора замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова и гендиректора МИД Израиля Алона Ушпиза. В ходе беседы были затронуты вопросы двусторонних российско-израильских отношений. Ушпиз попросил у российской стороны гарантий, что в случае возникновения боевых действий у его страны будет возможность воспользоваться гуманитарными коридорами для эвакуации по суше. Считается, что соответствующий план уже готов к претворению в явь. Согласно условиям этого плана, израильтян будут вывозить через Польшу, Венгрию, Молдову, Словакию и Румынию.

В министерстве алии и интеграции также сообщили, что беженцам из Украины в Израиле предоставят бесплатное жильё и двухразовое питание. Данное ведомство сообщило, что собирается забронировать номера в отелях на случай большого притока людей.