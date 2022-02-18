К загоревшемуся у берегов Греции круизному судну нельзя приближаться из-за взрывов

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18 февраля 2022, 10:59

корабли, фото: pixels.com

СМИ сообщили, что на заговорившемся у берегов Греции в Ионическом море круизном судне Euroferry Olympia прогремели взрывы. К кораблю запрещено приближаться.

Командир фрегата «Гидра» запретил приближаться к парому из-за взрывов, передает греческое общественное телевидение ERT.

По его словам, 237 пассажиров и 51 член экипажа покинули судно. Он уточнил, что пропавших без вести или пострадавших нет.

Представитель посольства РФ в Греции рассказал РИА Новости, что россиян на борту направлявшегося из Игуменицы в Бриндизи судна не было. Дипломаты находятся в контакте с почетным российским консулом на Корфу и Ионических островах. Этот вопрос держат на контроле, добавил он.

Ранее сообщалось, что пассажиры и члены экипажа на спасательных шлюпках успешно покинули судно.