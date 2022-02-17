«Мне 30, и я девственник»: кто такие японские ярамисо

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17 февраля 2022, 23:09 Александр Крохмаль, Журналист

Япония современная давно отличается от своей предшествующей инкарнации. Могучие и храбрые самураи, гигантские крепости, отважные воины с нагинатами и прочее – навечно ушло в прошлое этой страны. Отныне реальность в ней куда более суровая.

Если вы – женщина, и мечтаете выйти замуж за японца, советуем подготовиться к тому, что он может оказаться из числа ярамисо. Ярамисо – это новое поколение молодых и не очень молодых японцев, которые в прямом смысле никогда не вступали в половой акт с девушкой. О данном «ответвлении» японской молодёжи писали ещё 3 года назад. Тогда статьи об этом впервые стали появляться в российском интернете. И уже тогда говорилось, что к ярамисо в Японии составляют, как минимум, четверть мужского населения. А ведь тогда ещё даже не было никаких пандемий.



Что касается нынешнего положения ярамисо, то их число несомненно прибавилось. Возникшая коронавирусная пандемия привела к тому, что многие активные люди засели по домам. У ярамисо же и вовсе появилось некое отторжение к реальному миру. Поэтому не стоит даже сомневаться, что количество мужчин, не имеющих секса в свои 30, заметно возросло. Но почему же так случилось? Почему вдруг в Японии, некогда великой державе самураев, так много людей, которые воспринимают женщин как инопланетян? Психологи объясняют это тем, что западная культура оказала своё не слишком положительное влияние на местных дам. Японских женщин стали более всего привлекать заокеанские «крутые» бизнесмены, зарабатывающие большие суммы и обладающие силой характера. А вот в Японии, наоборот, сила характера у мужчин поубавилась. Стало намного больше романтичных и зажатых социофобов, боящихся девушек, работы и жизни в целом.



В Японии широко распространены компьютерные игры, аниме-сериалы и манги. Во многих из них красота женского тела показывается во всём великолепии. Более того, именно в этой стране очень популярны разного рода фэнтезийные саги с откровенными подробностями. Местные «герои-воители» просто обожают вступать в контакты с вымышленными существами женского пола, будь то люди или представители иномирских рас. Расовые отношения в здешних фэнтези-сагах – совсем не редкость. У молодых ребят, занимающихся изучением таких вот продуктов искусства, резко меняется представление о женщинах. Их скорее привлечёт похотливая инопланетянка рептилоидного типа, нежели живая девушка. Компьютерные игры, в особенности ММО, очень часто отводят людей от реальной жизни. И в этом случае, мир настоящий кажется для них враждебным и злым. А вот мир вымышленный – спасением от суровой реальности.



Ещё, конечно, играет роль заниженная самооценка, страх перед отказом и боязнь совершить ошибки. В статьях, опубликованных несколько лет назад, тоже указывалась интересная особенность японской культуры. К ошибкам там относятся более «глобально». Малейший просчёт может показаться фатальным. И потому, уж легче просто избегать женский пол, чем опростоволоситься и получить грубый отказ. Некоторые японцы, обладая женственным романтичным характером, предпочитают остерегаться настоящих женщин. Как правило, они не обладают теми сильными мужскими качествами, которые привлекают противоположный пол. И потому в Японии есть девственники даже за 40 или 50 лет. 20-летних мужчин, не имевших секса, там полным-полно. Невольно такие персонажи попадаются даже в американских сериалах, сценаристы которых прекрасно осведомлены о ситуации с японской молодёжью.



В своё время японские власти даже организовывали специальные тренинг-курсы для девственников. И каково же было удивление работников этих центров, когда они видели, что к ним приходят не только забитые романтики и домоседы, но и вполне состоявшиеся предприниматели. Они преподавали им курсы по изучению женского тела и учили общаться с противоположным полом. Однако, судя по всему, из-за пандемии, ситуация с уменьшением числа девственников в Японии не улучшилась, а даже наоборот – усложнилась в разы. В последнее время в СМИ редко поступает информация о положении девственников Страны Восходящего Солнца. Но становится уже просто очевидно, что в ближайшем будущем властям империи придётся снова заниматься данной проблемой.