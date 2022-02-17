Шведская компания Ericsson призналась в возможных выплатах террористам

Аргументы Недели → В мире 13+

17 февраля 2022, 15:32 Источник: cnews.ru

Фото: pixabay.com

Генеральный директор Ericsson Берье Экхольм заявил, что компания могла финансировать террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Эксперты выявили «необычные расходы, относящиеся к 2018 году» во время проведения аудита финансов.



«Мы обнаружили, что транспортные маршруты, функционирование которых было заранее оплачено, пролегали через районы, подконтрольные террористическим организациям, включая ИГИЛ*», – сообщил Берье Экхольм. При этом он подчеркнул, что пока не удалось определить, кто именно является получателем этих денег. После его сообщения акции Ericsson обрушились на 14%.



Внутреннее расследование компании показало масштабные нарушения нормативных требований, кодекса деловой этики и правил поведения сотрудников Ericsson, а также ее партнеров в Ираке. Сообщается, что с помощью взяток, компания могла в обход таможни вести деятельность на оккупированных террористами местностях Ирака.



Известно, что за последние несколько лет Ericsson заключил немало крупных контрактов на поставку оборудования для сотовых сетей пятого поколения (5G) по всему миру, включая и нашу страну. Так, в январе 2020 года компания совместно с оператором МТС развернула первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КамАЗ». В августе 2019 года Ericsson с Tele2 создали первую в нашей стране пилотную зону сети 5G общего пользования.



Ericsson и ранее оказывался в эпицентре коррупционного скандала. Ранее в США его обвиняли в неоднократных подкупах должностных лиц и фальсификации документов в период с 2000 по 2016 год. Речь шла о деятельности компании сразу в нескольких странах: Вьетнаме, Джибути, Индонезии, Китае, Кувейте и Саудовской Аравии.





*Запрещенная в РФ террористическая организация.