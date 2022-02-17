Северная Корея отмечает 80-летие Ким Чен Ира

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17 февраля 2022, 14:03 Источник: Коммерсантъ

Ким Чен Ир. Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Северной Корее с большим размахом происходит празднование 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира, «отца народа» и папы действующего лидера страны Ким Чен Ына. Главным достижением вождя можно считать созданный в период его правления ракетно-ядерный потенциал, с помощью которого у Северной Кореи присутствует возможность давления на Запад. Накануне «Дня Звезды» спецпредставители США, Южной Кореи и Японии на встрече в Гонолулу обсудили пути возобновления диалога с КНДР.



Десятилетие после смерти Ким Чен Ира показало, что его модель современного северокорейского государства, несмотря на международную изоляцию и репутацию «страны-изгоя», имеет достаточный запас прочности. После празднования 80-летия со дня рождения «отца народа» Ким Чен Ира, которое в календаре национальных праздников значится как «День Звезды», 15 апреля КНДР отметит 110-летний юбилей архитектора «страны чучхе» Ким Ир Сена, наделенного титулами «великий вождь» и «солнце нации».

В «День Солнца», 15 апреля, в Пхеньяне пройдет грандиозный военный парад. Таким образом, будут продемонстрированы величие и связь поколений правящей династии Кимов, которую сегодня представляет Ким Чен Ын — внук Ким Ир Сена и сын Ким Чен Ира.



В «День Звезды» к величественным бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ потянулся нескончаемый поток людей. При этом Ким Чен Ын отправился почтить память отца в его родной город Самчжиён, расположенный у священной горы Пэктусан. По официальным данным, 16 февраля 1942 года, во время японской оккупации, там, на границе с Китаем, Ким Чен Ир родился в партизанском отряде, которым командовал его отец Ким Ир Сен. Именно в Самчжиёне прошел главный торжественный митинг по случаю «Дня Звезды», после которого прогремел артиллерийский салют и состоялся концерт.



В Дворце спорта в Пхеньяне прошли праздничная программа «Славься, пик Чен Ира!» и концерт «Великий Полководец — наш вечный отец», который провела художественная бригада Объединенных профсоюзов. На площади с Триумфальной аркой были устроены «торжественные танцы» работников и членов Союза женщин, на лицах которых отражались «безграничные счастье и радость». Ораторы соревновались в красноречии, выясняя, кто способен наиболее ярко выразить любовь к вождю.



Ким Чен Ын, вернувшись из Самчжиёна, посетил усыпальницу отца в Кымсусанском дворце Солнца, где покоится и его дед Ким Ир Сен. Отец нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ир правил более двух десятилетий и скоропостижно скончался в декабре 2011 года от сердечного приступа во время поездки по стране. Именно он ввел летоисчисление чучхе, превращенное в официальную идеологию Северной Кореи. Первым годом летоисчисления чучхе стал 1912 год, когда родился Ким Ир Сен.



Известно, что 30 января Северная Корея испытала баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела около 800 км в направлении Японского моря на высоте 2 тыс. км. С начала года КНДР провела уже семь таких запусков.



В прошлую пятницу спецпредставители США, Южной Кореи и Японии на встрече в Гонолулу договорились искать новые пути взаимодействия с Пхеньяном. В ходе дискуссии были обсуждены «несколько способов взаимодействия с Северной Кореей и поиска путей возобновления мирного процесса».



