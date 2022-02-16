Название столицы Таиланда будет изменено на труднопроизносимое

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2022, 22:19 Александр Крохмаль, Журналист

Пользователи российских соцсетей очень удивились решению Королевского совета Таиланда о переименовании столицы. Теперь «лёгкий и плавный» Бангкок будет носить совершенно другое официальное имя.



Оно будет звучать, как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. В переводе с древнетайского это означает «Святопрестольный великий град». По смыслу, почти что как «Первопрестольная Москва». Но пока что решение ещё не принято. Оно вступит в силу лишь после проверки специальным комитетом. Отмечается, что старое наименование столицы так же можно будет использовать. Оно теперь будет указываться в скобках рядом с основным.

Бангкок отныне станет неофициальным названием главного города Таиланда. Но остаётся вопрос, как именно теперь обозначать поездки в столицу королевства. Очевидно, что старое наименование, учитывая его простоту и лёгкость, останется актуальным у жителей Европы и многих стран Азии, которые не владеют тайским. Ведь наименование Бангкока давно уже привычно для всех, а новое название едва ли сможет произнести человек, не знающий досконально языка Таиланда.