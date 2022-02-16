Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в «Евровидении» от своей страны из-за посещения «оккупированного» Крыма

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16 февраля 2022, 20:06 Источник: "Коммерсантъ"

Алина Паш, Evgen Kotenkoukrinform/globallook.com

Украинская певица Алина Паш, которая должна была представлять свою страну на конкурсе «Евровидение-2022», отказалась от участия в нем из-за скандала, вызванного посещением ею «оккупированного» Крыма.

После того, как певица победила в национальном отборе на «Евровидение», выяснилось, что ее имя с 2019 года находится в базе «Миротворец». Она внесена туда «за сознательное незаконное пересечение украинской границы с целью посещения оккупированного Крыма» в 2015 году.

По словам самой певицы, она не собиралась нарушать законы своей страны при пересечении границы с Крымом. Ее подвел человек из команды, занимавшийся оформлением документов.

«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению, мне действительно очень жаль», — написала певица в своем инстаграме.