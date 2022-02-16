Политолог Мезюхо заявил о намерении НАТО «ослабить» Россию

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16 февраля 2022, 17:38 Источник: RT

флаг НАТО, фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Политолог Иван Мезюхо заявил, что НАТО маскирует собственные планы при осуществлении «агрессии» против России. Так он отреагировал на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что организация «продолжит обличать агрессивные планы Москвы».

Мезюхо считает, что Запад такими заявлениями маскирует собственные планы при осуществлении агрессии простив России.

«То есть в том, в чём обвиняют Россию, впору обвинять сам альянс»,- пояснил эксперт RT.

Он отметил, что западные страны действуют с позиции агрессивного давления на Москву, распространяя фейки о «мифическом российском вторжении» и несуществующей «военной агрессии» России. По его словам, НАТО хочет «ослабить» РФ, но сожалению, не понимает, что такая политика контрпродуктивна.

Ранее Столтенберг сообщил, что сближение России и Китая затрагивает безопасность НАТО.