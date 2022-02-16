По мнению премьера Трюдо, канадские протесты не являются мирными

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16 февраля 2022, 13:33 Александр Крохмаль, Журналист

В Канаде ситуация с протестами стремительно ухудшается. Власти отмечают уже четвёртую неделю массовых акций и демонстраций. Причём, общество в стране фактически разделилось на два лагеря. Дальнобойщики и их сторонники считают, что власти должны пойти на немедленную отмену антиковидных ограничений. А вот другая часть народа выступает в поддержку премьера Трюдо и желает, чтобы эти протесты прекратились. Дело в том, что массовые блокады дорог уже привели к экономическим проблемам у крупных корпораций. Перекрытие транспортных артерий наносит ощутимый ущерб владельцам бизнесов, которые сталкиваются с недопоставками товаров. Плюс ко всему, добавились проблемы с отмыванием денег на сайтах краудфандинга.

На данном этапе Трюдо и его правительство решают вопросы о введении ЧС по всей территории Канады. Премьер уже чётко дал понять, что не собирается идти на уступки. Он также отметил, что канадские протесты «не являются мирными». Некоторые призывают правительство пойти не только на разгон протестующих, но и привлечь к делу армию. Однако такие заявления обычно сталкиваются с серьёзной критикой. Начальник полиции Оттавы Питер Слоли уже пообещал разогнать все акции протестов с помощью силовиков, но сегодня он подал в отставку. Как утверждают СМИ, Слоли не смог справиться с ситуацией в Оттаве, хотя он и заявлял, что сделал всё возможное для обеспечения безопасности города. В соцсетях продолжаются споры между местными жителями. Одни требуют от протестующих прекращения акций, другие же – наоборот, их расширения по всей стране.

В течение 7 дней федеральным властям надлежит представить свой план в Палату Общин и Сенат для одобрения. Если будет введён режим ЧС, как того многие желают, дальнобойщикам и всем остальным протестующим придётся отвечать перед законом. Ситуация в таком случае может обостриться ещё больше, чем сейчас.