Почему Макрон и Шольц испугались отдавать свои ДНК России

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16 февраля 2022, 12:32 Александр Крохмаль, Журналист

Многие заметили, что переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем проходили в особенном виде.

Россиян крайне заинтриговал длинный стол, который присутствовал между главами стран. К тому же у Макрона и Путина не было привычного рукопожатия. Всё это сильно взволновало и заинтриговало россиян из интернета. На самом деле причина этому – отказ лидеров ФРГ и Франции предоставить свои ПЦР-тесты. Учитывая напряжённость в мире, лидеры Германии и Франции выразили недоверие РФ в плане передачи биоматериалов. Очевидно, они испугались, что их ДНК попадут в российскую базу данных.

Эксперты объяснили это тем, что по ДНК действительно можно многое сказать о человеке. Современная наука движется вперёд, даже несмотря на все пандемии, и генетика – не исключение. ДНК может рассказать о наследственных болезнях человека, о рисках раннего развития Альцгеймера или заболеваний онкологии. Также биоматериалы могут поведать о реакции организма на те или иные токсины. Иными словами, ДНК – это своего рода «раскрытая книга». Хотя, стоит отметить, что по ПЦР-тестам сложно выявить какие-либо детальные подробности человеческого организма. Для этого нужны более сложные исследования. Так что, видимо опасения лидеров ФРГ и Франции были абсолютно напрасными.