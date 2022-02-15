Австрия пока не будет эвакуировать диппредставительства из Украины

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15 февраля 2022, 23:13 Александр Крохмаль, Журналист

Как утверждают в Австрии, эвакуация диппредставительства из Украины пока что не требуется.

Министр по европейским и иностранным делам республики Александр Шалленберг раскритиковал отзывы посольств других стран по поводу сложившейся ситуации. «Я считаю это сомнительным знаком для народа Украины, если заранее вывезти дипломатов», - заявил политик. Он также отметил, что сотрудники посольства должны оставаться на территории государства весь нестабильный период, «пока это каким-то образом оправдано». А вот американские коллеги, похоже, с Шалленбергом не согласны. Они уже перевезли посольский штаб во Львов на территорию Западной Украины.

Между тем, ситуация с эвакуацией посольств и диппредставительств продолжает развиваться. Уже очень многие страны Европы, включая их партнёров из США, заявили, что Россия якобы собирается вторгнуться в Украину. Дата вторжения была обозначена – 16 февраля 2022 года. Российская сторона уже неоднократно утверждала, что не собирается ни с кем воевать. Более того, в Кремле заявляли, что стремятся только к мирному урегулированию возникшего конфликта.