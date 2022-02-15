ЕСПЧ отклонил иск Грузии к России по поводу событий 2008 года

В Европейском суде по правам человека начались слушания дела по жалобам граждан Грузии, права которых якобы были нарушены в ходе военного конфликта в 2008 году. Россия по данному делу должна объяснить, нарушены ли статьи Европейской конвенции.
Всего в Москву отправлены вопросы по 59 искам. Ответы на них необходимо предоставить до мая текущего года. В Страсбурге сообщили, что исковое заявление подписали более 350 человек, которые считают российскую сторону виновной в нарушении прав людей, применении пыток, унижении человеческого достоинства. Суд рассматривает только деяния, совершённые после подписания соглашения о прекращении огня.
Иск Грузии, связанный с событиями 8 августа, в Европейском суде отклонили по причине того, что грузинская армия вела активные действия, направленные на истребление малочисленных народов. Исковые заявления граждан из Южной Осетии и Абхазии в ЕСПЧ также не стали рассматривать, мотивируя тем, что Грузия не нарушала международное право во время военных действий. Республики входили в состав государства. Официально они не считались самопровозглашёнными. Соответственно, о нарушении прав граждан речи не может идти.
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