Кирил Петков сообщил, что Болгария не будет продолжать строительство АЭС «Белене»

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14 февраля 2022, 22:28

фото: pixabay.com

Болгария не будет продолжать строительство атомной электростанции "Белене". Премьер-министр Болгарии Кирил Петков в понедельник в интервью телеканалу bTV рассказал о решении болгарских властей рассматривать возможность строительства новых реакторов на АЭС "Козлодуй", а не достраивать АЭС "Белене".

Как рассказал Петков, Болгария намерена контактировать с соседними странами как потенциальными покупателями энергии.

В конкурсе на участие в строительстве АЭС "Белене" в составе консорциума из нескольких компаний участвовал "Росатом".

Изначально планировалось, что АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт будет построена при участии России. Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд). На площадку "Белене" было доставлено оборудование для двух реакторов станции.

Проект был остановлен в 2009 году при премьере Бойко Борисове, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.