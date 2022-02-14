Cекретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит предпосылок для вторжения России на Украину

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14 февраля 2022, 20:26 Источник: ТАСС

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, фото из соцсети

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти не видят каких-либо предпосылок для вторжения Российской Федерации на украинскую территорию «в ближайшее время».

Данилов заверил, что ситуация находится под контролем и разведка Украины не видит угроз вторжения российских военных, которое обсуждают на Западе. Он уточнил, что в настоящий момент в Киеве не видят, что широкомасштабное наступление России может произойти 16-17 февраля. «Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.