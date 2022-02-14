Зеленский ответил, где его родные: «Моя семья всегда со мной»

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14 февраля 2022, 18:08

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с отъездом западных дипломатов и украинских бизнесменов из Киева в понедельник, 14 февраля, заявил, что его семья остается в Киеве.

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на пресс-конференции Зеленский прокомментировал информацию о том, что из-за паники Киев покинули олигархи и бизнесмены. "Свой приговор они себе вынесли, но они должны вернуться к своим сотрудникам", - сказал президент Украины, призвав вернуться на родину и уехавших депутатов.

На вопрос, не в Италии ли его семья, Зеленский ответил: "Моя семья всегда со мной".