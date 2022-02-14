Зеленский рассказал, что обсудил с канцлером Германии Шольцем пакет санкций против России

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14 февраля 2022, 17:50 Источник: ТАСС

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил с комплексный пакет санкций против России. Встреча Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Шольца прошла в Киеве.

После на брифинге украинский президент рассказал о обсуждении вопроса введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. "Моя позиция четкая, она известна: наиболее действенным подходом в сдерживании агрессии является применение превентивных сигналов", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что в ходе переговоров с Шольцес обсуждались ключевые подходы к созданию архитектуры безопасности в Европе. Зеленский подчеркнул, что "именно на Украине сегодня решается будущая архитектура европейской безопасности, неотъемлемой частью которой является наша страна".

"Мы говорили о необходимости заложить в нее конкретные юридические гарантии, которые будут способны защитить Украину", - сказал он.