Президентом Туркмении может стать сын Гурбангулы Бердымухамедова Сердар

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14 февраля 2022, 17:14 Источник: ТАСС

Гурбангулы Бердымухамедов, фото с сайта Кремля

Президентом Туркмении после выборов в стране может стать сын действующего главы республики Гурбангулы Бердымухамедова. Выборы президента Туркменистана пройдут 12 марта. Сын действующего Гурбангулы Бердымухамедова Сердар выдвинут кандидатом в президенты.

Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении 15 лет назад. Формально он пришел к власти сразу после смерти Сапармурата Ниязова в декабре 2006 года, а в должность главы государства он вступил 14 февраля 2007 года после всенародных выборов.

Бердымухамедов решил не идти на четвертый президенский срок. 11 февраля на заседании верхней палаты парламента Бердымухамедов заявил, что пора дать дорогу молодым. Он отметил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года по лунному летоисчислению), и теперь принял "непростое решение". Он пообещал жителям республики, что "и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны".

12 февраля ЦИК республики объявил о проведении внеочередных президентских выборов 12 марта.