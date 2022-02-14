Сатановский уверен, что без российских энергоносителей «Европа сдохнет физически, экономически, финансово»

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14 февраля 2022, 16:33 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал, как введение санкций на российский газ отразится на экономике России и стран Евросоюза. Американский политик Райан Ситтон ранее заявил, что введение санкций на российские энергоносители может обернуться крахом для мировой экономики.

Как считает Сатановский, к словам Ситтона нужно относиться осторожно. По мнению российского политолога, России переживать из-за рестрикций на поставку энергоносителей на внешний рынок вообще не стоит. Сатановский полагает, что экономику Китая антироссийские санкции явно не затронут, как и экономику Индии. По поводу влияния санкций на российскую экономику эксперт выразил мнение: "Наверное, скажутся. Но нас так долго тренируют, что отечественная экономика уже привыкла". По словам Сатановского, возможно, мы немного взгрустнем и пойдем дальше, - сообщает "Свободная пресса".

А за экономику Запада он призвал не волноваться. "Нам будет ее не хватать, как, возможно, будет не хватать чешского пива или шпикачек, польских замороженных овощей,... или немецких или японских машин, если они окончательно уйдут с российского рынка", - рассуждает Сатановский и считает, что "без российских энергоносителей Европа сдохнет". "Она даже не умрет, она сдохнет — физически, экономически, финансово. Замещать их нечем", - утверждает он.

Сатановский назвал сказками, "что придет газ из Катара, из США, из Алжира, из Азербайджана".