Румыния пытается вытеснить Россию из Приднестровья

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14 февраля 2022, 14:47

Политические события в Казахстане и на Украине отодвинули проблему Приднестровья на второй, и даже третий план. Непризнанная республика оказалась на определённое время в политической изоляции даже при наличии подписанных с Молдавией соглашений об урегулировании конфликта.



Кишинёв после диалога с Киевом договорился о блокировке проезда приднестровским автомобилям на украинскую территорию из-за проблем с номерными знаками. Автомобилисты непризнанной республики стали заложниками сложной политической игры.



Пришедшая к власти в Молдавии Майя Санду обозначила европейский вектор внешнеполитического развития. По её планам, Приднестровье должно постепенно войти в состав Молдавии, которая впоследствии воссоединится с Румынией. Бухарест умело сплетает унионистский проект с участием НАТО и США по вытеснению России с Приднестровья. Но разорвать отношения Тирасполя и Москвы у Запада не получится. Для этого нужно как минимум разрушить приднестровскую государственность, что непременно спровоцирует военный конфликт.



Но Молдавию вряд ли станет единым государством. Вышедшая три десятилетия назад, а потом вошедшая обратно в состав государства Гагузия имеет свои представления о пути развития. Гагаузы тяготеют к России и одновременно имеют отдельные от Кишинёва соглашения с Турцией. Такой расклад событий рушит все планы Бухареста, Брюсселя и Вашингтона.



