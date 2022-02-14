Пять человек погибли в результате взрыва на юге Франции

Аргументы Недели → В мире 13+

14 февраля 2022, 15:00 Источник: France Bleu

скорая помощь во Франции, Christophe Morin via www.imago-i/www.imago-images.de

В ночь с воскресенья на понедельник в бакалее на юге Франции произошел взрыв. В результате случившегося погибли по меньшей мере пять человек, сообщили журналисты со ссылкой на местную прокуратуру.

В результате взрыва еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что один человек прыгнул со второго этажа в попытке спастись от пламени. Он получил тяжелые повреждения. Четыре человека в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

Эвакуировать из здания удалось 25 человек. Известно, что пожар распространился по меньшей мере на одиннадцать квартир.