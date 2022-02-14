Пока Россия и США договариваются о ядерной безопасности, Китай наращивает мощности

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14 февраля 2022, 12:00

В прошлом году России и США удалось добиться значительных успехов в вопросах безопасности. Новая администрация Белого дома продлила Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вроде бы страны обозначили вектор развития зашедших в тупик отношений, но всё оказалось намного сложнее.



Россия потребовала от НАТО отказа от размещения на территории ряда государств Европы войск и вооружений. Москва крайне негативно оценила планы по продвижению НАТО на Восток. Руководство Североатлантического альянса считает поставку вооружений на Украину и в Грузию гарантией безопасности этих государств. В Кремле ответили намёком на возможность размещения ракет в зоне Карибского моря в случае продолжения поставок оружия на Украину. Но пока коллективный Запад играет с Россией в дипломатические поддавки, КНР наращивает ядерный арсенал, принимает новую ракетную программу, которая идёт в разрез с общей системой глобальной безопасности.



По оценкам американских разведчиков, в Поднебесной уже находится 350 ядерных боезарядов, более 200 ракет с ядерными боеголовками. Через пять лет количество ракет составит 700 единиц. Китай по праву превратился в ядерную сверхдержаву, оружие которой не контролируется и не ограничивается никакими международными документами.



