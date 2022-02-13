Reuters: Шольц посетит Москву с целью понять проблемы в украинско-российском кризисе

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13 февраля 2022, 20:51

Олаф Шольц, фото:Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в германском правительстве сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет посетить Москву, чтобы понять, какие проблемы имеются в украинско-российском кризисе. Парламентарий планирует обсудить цели РФ в политическом конфликте.

Собеседник отметил, что поездка Шольца в Москву не является последней попыткой предотвратить войну. По его словам, переговоры с Владимиром Путиным, которые состоятся 15 февраля, являются частью дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского кризиса.

Он добавил, что Германия не собирается подписывать документы о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что Путин 15 февраля обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и ситуацию вокруг Украины.