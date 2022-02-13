Американская подлодка-нарушитель едва не спровоцировала военный конфликт

Аргументы Недели → В мире 13+

13 февраля 2022, 13:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Из-за серьёзного скандала с американской подводной лодкой, в Минобороны был вызван военный атташе Соединённых Штатов. По сообщению российского ведомства, подлодка ВМС США типа «Вирджиния» нарушила морскую границу РФ в пределах Курильской гряды. Отечественным морякам пришлось в прямом смысле выдворить судно с пределов акватории. Но как именно это случилось?

Как заявили в Минобороны, при обнаружении подводной лодки США возле российского острова Уруп, к её экипажу немедленно обратились наши связисты. Они передали требования на английском и русском языках – немедленно всплыть на поверхность. Но американцы требование проигнорировали. Тогда экипаж фрегата «Андрей Шапошников» применил уже военные средства против нарушивших границу, как того требуют документы о защите государственных границ. В результате подлодка Соединённых Штатов использовала специальный имитатор для раздвоения цели на средствах акустического и радиолокационного контроля. После этого, она с максимальной скоростью покинула акваторию РФ.

Эксперт Владимир Гундарев назвал этот акт «фантастической наглостью» со стороны США. Многие с ним абсолютно согласны. «Наши моряки действовали правильно», - при этом отметил господин Гундарев. В данном случае российские моряки не использовали боевое оружие. Но тем не менее, всё могло случиться. В нынешней ситуации напряжённости исход мог возникнуть любой. Можно сказать, что подлодка-нарушитель едва не спровоцировала полномасштабный военный конфликт.