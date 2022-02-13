Франция объявляет коронавирусные послабления

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13 февраля 2022, 10:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Аналитики полагают, что президент Франции Макрон всё же «сдался на милость победителя».

Многочисленные продолжающиеся протесты сделали своё дело. Уже с воскресенья, 13 февраля, при пересечении границы всем привитым европейскими вакцинами не понадобится результат теста, который требовали у них с декабря прошлого года. Маска также не будет нужна ни на улице, ни в иных помещениях. Весной власти собираются отменить и ненавистные народом санитарные паспорта. Эксперты отмечают, что эпидемия «омикрона» может вскоре сойти на нет. Данная форма вируса так и не привела к массовой смертности, как того боялись учёные. Более того, африканский вариант оказался куда менее опасным, чем индийская «дельта».

С 28 февраля Минздрав Франции полностью отменит маски в закрытых помещениях. На улицах их уже давно никто не спрашивает. Полицейские перестали обращать внимания на тех, кто появляется без масок. Масочный режим на какое-то время сохранится лишь в магазинах и метро, а также на поездах и самолётах. В театрах, кино, музеях и ресторанах можно будет дышать свободно. Особенно всех обрадовала скорая отмена санитарных паспортов. Люди давно называли эту идею безнравственной и противоречащей правам человека. Похоже, что вскоре санитарные паспорта надолго (или навсегда) уйдут в прошлое. Но спасёт ли это репутацию Макрона – пока что вопрос без ответа