Уехавший играть в Париж Месси, купил отель в Испании и уволил весь персонал

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12 февраля 2022, 21:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Лионель Месси – не только звезда футбола, но ещё и успешный бизнесмен. Бизнесом он занимается достаточно давно. Особенная его страсть – это покупка отелей. Только недавний его поступок едва ли можно назвать достойным и благостным. В Кадисе господин Лео приобрёл себе новую гостиницу, причём весьма неплохую. Точное местонахождения отеля – небольшой городок Сотогранде. Как только у заведения сменился владелец, там сразу же начались какие-то загадочные перестановки. Действующий персонал отеля уволили буквально в одночасье. В один миг работы лишились 40 человек. Причины им так и не объяснили. «Пошли вон и готово», - как говорят в народе.

Те, кого уволили за мгновенье, работали в этом отеле 10 лет. Для них это место уже давно превратилось в дом родной. Место, в которое вкладываешь частичку души. Но Месси эти вопросы были попросту не интересны. Глава местного муниципалитета пришёл в ярость, узнав, что 40 человек отправили на улицу без объяснений. «У этого отеля есть постоянная клиентура, семьи, которые там 20 лет отдыхают», - разразился проклятиями градоначальник, «Мы не позволим, чтобы вот так вот просто увольняли профессионалов. Эти люди должны быть срочно возвращены на свои рабочие места». В Кадисе уже заговаривают о поступке Месси, как о чём-то омерзительном и ужасном.

Персонал, который был отправлен «вон», имел опыт работы в гостиницах до 30 лет. Это были настоящие профессионалы, мастера своего дела. Люди, которых любили и ценили все местные обитатели. В муниципалитете считают, что поступок Месси противоречит трудовому законодательству ЕС. Глава города планирует связаться с новым руководством гостиницы и потребовать возвращения всех уволенных на рабочие места. В противном случае, дело может обернуться судебными разбирательствами.