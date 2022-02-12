Украинский премьер Денис Шмыгаль обратился к населению страны с призывом не поддаваться панике

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12 февраля 2022, 20:21 Источник: "Интерфакс"

Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль обратился в субботу к гражданам Украины с призывом не паниковать и доверять своему государству и армии.

В видеообращении премьер сказал, что против Украины ведется гибридная война, одним из элементов которой, причем «самым страшным», является нагнетание паники.

«Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага являются подарком. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства», - заявил Шмыгаль.

Он заверил, что армия страны готова к защите и обеспечена всем необходимым. Нет также никаких причин беспокоиться о девальвации национальной валюты.

«Реальных макроэкономических причин для дестабилизации курса гривны не существует. Давайте не создавать их сами», - сказал Шмыгаль.

Ранее глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что экономика страны «уже страдает» из-за паники по поводу якобы обострения ситуации вокруг Украины.