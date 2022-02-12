Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг информацию об обстрелах Донецка

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12 февраля 2022, 18:00 Источник: Facebook

На линии соприкосновения в Донбассе, Michael Forster Rothbart/globallook.com

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что украинские военные не вели обстрела в направлении Донецка и соблюдают режим прекращения огня. Слова главкома приводит Генштаб ВСУ в своем Facebook.

«ВСУ соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не проводили никаких обстрелов, в том числе в сторону Донецка», - сказано в заявлении Залужного.

Ранее в субботу очевидцы соцсетях рассказали о мощном взрыве, который якобы произошел в Донецке на территории, подконтрольной Украине.

Вскоре после появления этих сообщений главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала переписку с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.

«Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно...», - приводит Симоньян слова Пушилина.