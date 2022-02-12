Псевдоцелитель посоветовал беременной вбить гвоздь в голову, чтобы изменить пол ребенка и угодить мужу, и она так и сделала

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2022, 12:25

Фото: pixabay.com

В Пакистане произошел чудовищный случай. К медикам обратилась женщина с пятисантиметровым гвоздем, торчащим из головы.

Жительница провинции Пешавар, мать троих дочерей, очень обрадовалась беременности – в надежде, что на сей раз родится мальчик. Ведь муж даже пригрозил разводом, если супруга снова родит девочку. Вот только УЗИ показывало, что пол ребенка – женский.

Беременная женщина решила обратиться за помощью к местному «целителю». Он порекомендовал ей вбить в голову гвоздь – тогда, как он сказал, девочка в утробе превратится в мальчика.

Судя по всему, пакистанка совсем отчаялась и очень хотела сохранить свой брак, потому что незамедлительно последовала жуткому совету. Женщина заколотила себе в голову гвоздь. Боль была очень сильной, и ей пришлось срочно поехать в больницу, там бедняге сделали операцию. Повезло, что гвоздь не задел мозг. Шарлатана разыскивает полиция.

А вот женщина, похоже, не сделала никаких выводов и все еще надеется, что новое УЗИ все-таки покажет мальчика.