Хорст Тельчик: Никто не обещал СССР нерасширения НАТО

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11 февраля 2022, 16:34 Источник: Эхо Москвы

На переговорах Гельмута Коля с лидерами СССР не звучали обещания о нерасширении НАТО, заявил Deutsche Welle многолетний советник по внешней политике экс-канцлера ФРГ Хорст Тельчик. Условие СССР не размещать силы альянса в бывшей ГДР было выполнено, добавил он.



В интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в среду, 9 февраля, Тельчик подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства ФРГ с президентом СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. «Ни на каком этапе не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО», — отметил он.



«Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения Германии на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме бундесвера, ни объектов НАТО. И это было выполнено. Но дальше этого обещания не было», — заявил экс-советник Гельмута Коля.



По мнению Тельчика, требование Кремля о нерасширении НАТО неприемлемо и президент РФ знает это. «Суверенное государство в нашем понимании, демократическое государство самостоятельно решает, хочет ли оно принадлежать к альянсу и к какому именно», — объяснил он.



Бывший советник экс-канцлера охарактеризовал конфликт вокруг Украины как «очень серьезный». Любое происшествие может спровоцировать его эскалацию, указал Тельчик. Когда силы обеих сторон находятся так близко друг к другу, как в данный момент, риск непреднамеренного инцидента очень высок, и поэтому первой задачей будет добиться большего разъединения с обеих сторон, добавил он.



Вторжение России на Украину будет означать конец для газопровода «Северный поток — 2», уверен экс-советник бывшего канцлера. «Если дело дойдет до военной агрессии, этот проект не выживет», — заявил Тельчик. В свете конфликта вокруг Украины ряд западных лидеров уже дали понять Москве, что при вторжении России в соседнюю страну газопроводу грозят новые санкции.