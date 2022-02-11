Американские военные возлагают вину за неудачную эвакуацию из Кабула на Белый Дом

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11 февраля 2022, 12:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В США до сих пор вспоминают самый мрачный период в истории страны. Он также известен под именем «Эвакуации американских войск из Кабула».

Это случилось ещё в августе прошлого года, когда запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* полностью овладела столицей Афганистана. Тогда из захваченного экстремистами города бежали все. Сразу же возникли хаос и неразбериха, которые привели к многочисленным жертвам. Не было никакого чёткого плана, никакого строгого расписания действий. Казалось, что американцы были попросту не подготовлены к такому удару. Прямую вину за неудачную эвакуацию в основном возлагают на действующего американского лидера. Многие военные солидарны с заявлениями насчёт бездарных действий командования.

США теперь вынуждены признать, что их возможности отнюдь не безграничны. Захватившие власть в Афганистане экстремисты так и не выполнили никаких требований. Более того, в последнее время они полностью игнорируют призывы международного сообщества. В стране практически потеряна связь со СМИ, неизвестны судьбы задержанных талибами людей. То и дело проходят слухи о массовых расправах и масштабном голоде. Из огромного доклада военных, полученного в Washington Post, можно многое узнать о том, что происходило ещё в августе 2021-го, когда Кабул оказался в руках «Талибана». «Если бы политики обратили внимание на сигналы того, что происходит на земле, - можно привести в пример одну из цитат. - Тогда удалось бы гораздо лучше подготовиться к проведению более упорядоченной ситуации».

В докладе сообщается, что вначале военные запрашивали на эвакуацию американского посольства две недели. Но когда стало понятно, что времени уже мало, 12 августа 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан потребовали ускорить процесс. Помимо негативных оценок высшим военным командованием процедуры вывода войск доклад содержит ранее неизвестные для общественности сведения о стычках американцев не только с талибами, но и с афганскими ударными отрядами. Неразбериха была настолько серьёзной, что было трудно выявить своих и чужих. В результате перестрелок погибли два боевика-радикала и один афганский солдат. Уходящий в отставку глава центрального командования ВС США генерал Маккензи заявил Washington Post, что эвакуацию можно было организовать совсем по-другому.

В самом Пентагоне от обвинений предпочитают отказываться. Администрация Байдена не только не выражает раскаяние, но и напротив – говорит о случившейся Кабульской трагедии, как о каком-то невероятном достижении. Естественно, эти заявления вызывают сильное недовольство общественности. В последнее время американцы стали склоняться скорее к Дональду Трампу, чем к нынешнему руководителю США.