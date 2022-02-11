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11 февраля 2022, 12:47

Крым, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации является свершившимся фактом, «к которому надо привыкнуть». Такое мнение высказал лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Заявление об этом политик сделал в эфире телеканала ZDF: «Это факт, к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым».

Берлин, по словам лидера «АдГ», обязан признать мнение жителей полуострова, высказанное ими на референдуме в марте 2014 года. Во время голосования крымчане «ясно высказались» за воссоединение полуострова с Россией. Однако в конце выступления Крупалла назвал это событие «аннексией».

Напомним, 23 января стало известно, что бывший главнокомандующий Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был внесен в список украинского ресурса «Миротворец».