Украинские активисты выступают против прямого диалога Киева с Донбассом

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11 февраля 2022, 11:39

В ближайшие дни в Киеве состоится акция «Движения сопротивления капитуляции». Активисты выступают против проведения переговоров украинских властей с представителями непризнанных республик.



На Украине обеспокоены проведением военных учений России в акватории Азовского и Чёрного морей. На несколько дней проход украинских судов через Керченский пролив будет закрыт. В Киеве считают такие действия подрывом суверенитета страны.



Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил прибывшему на Украину министру иностранных дел Польши Збигневу Рау о повышении градуса напряжённости в Европе. Кулеба призвал европейского политика вмешаться в ситуацию и сплотить страны ЕС против российской угрозы. В Киеве не готовы к выполнению Минских соглашений в том формате, в котором они составлены. Украина считает Россию стороной конфликта, что никак не отражено ни в каких документах.



На фоне челночной дипломатии, происходящей вокруг Украины, внутри страны активисты решили напомнить о своих требованиях. Они выступают против предоставления автономии Донецку и Луганску. По их мнению, в украинском руководстве ещё остались политики, которые готовы капитулировать перед российской угрозой. Активисты подготовились к серьёзному противостоянию, как с внешним, так и внутренним врагом.