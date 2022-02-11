Белоруссия обвинила мэра Днепра в оскорблении государственной символики

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11 февраля 2022, 11:00

Флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/ Global Look Press

В Белоруссии Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство против мэра Днепра (в прошлом Днепропетровск) Бориса Филатова за оскорбление государственной символики. Информацию сообщает в пятницу, 11 февраля, пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Украинскому чиновнику инкриминируют разжигание национальной вражды. «Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», − значится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Дело в том, что глава администрации Днепра Борис Филатов 9 февраля заявил о замене государственного флага Белоруссии общины белорусов напротив здания мэрии украинского города на бело-красно-белый флаг, непризнанная символика, использовавшаяся участниками протестов, так называемыми «змагарами» после президентских выборов в 2020 году.

Генпрокуратура РБ направила дело в Следственный комитет Белоруссии. Статья предусматривает для обвиняемого лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее посольство Белоруссии на Украине отправило в украинский МИД ноту протеста из-за инцидента со сменой флага властями Днепра.