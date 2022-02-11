На Западе все чаще отказываются рожать детей, чтобы сократить выброс парниковых газов и сохранить планету

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2022, 10:52

В США провели опрос и выяснили, что почти половина американцев, у которых еще нет детей, не планируют становиться родителями и в дальнейшем. Всего 4 года назад такую позицию занимали 36 % респондентов. Похожая ситуация наблюдается и в Европе.

Образ большой семьи с рекламных снимков уже не американская мечта. Чаще всего на вопрос «почему?» жители США отвечают, что просто не хотят обзаводиться потомством. Отсутствие постоянного партнера, проблемы со здоровьем, высокие расходы на воспитание детей – все это тоже звучит среди причин. Однако в последнее время все больше людей стали ссылаться на неопределенность в связи с пандемией, а также на изменения климата.

В Великобритании многие мужчины решаются на вазэктомию – операцию, после которой уже не могут стать отцами. И нередко делают это не только, потому что хотят путешествовать и чувствовать себя свободно, но и «ради спасения планеты», напоминая, что рост населения Земли прямо пропорционален росту добычи ископаемых и истощению ресурсов.