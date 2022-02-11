Канадский премьер-министр не желает идти на уступки протестующим

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11 февраля 2022, 09:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Фото: ng.ru

Фото: saltwire.com - Ashley Fraser / Postmedia

Выступая перед парламентом, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что «протесты в стране – абсолютно неприемлемы». Своими словами он дал чётко понять, что не собирается идти на уступки протестующим.

При этом, регионы страны уже прислушиваются к требованиям «антиваксеров» и смягчают требования. Дальнобойщики же продолжают свои акции протестов. Из-за блокады моста «Амбассадор» между США и Канадой встал вопрос о рентабельности бесперспективной работы автомобилестроения. Крупнейший производитель Toyota Motor уже объявил о закрытии трёх своих заводов в провинции Онтарио. Частично остановил производство и Ford Motor. Становится уже ясно, что протест – явление серьёзное, и грозит нанести серьёзные убытки для бизнеса крупных компаний.



В других частях Канады так же неспокойно. Протестующие выходят на улицы, блокируют дороги, яростно выдвигают свои требования. Звучат призывы к отставке всего правительства Канады. Перекрыт контрольно-пропускной пункт между провинцией Альберта и американским штатом Монтана. Полиция грозит взбунтовавшимся дальнобойщикам суровыми мерами, вплоть до массовых арестов и потерей работы. Но всё осложняется тем, что из-за слишком серьёзных антиковидных ограничений многие дальнобойщики уже потеряли работу. Предупреждения со стороны властей их нисколько не смущают. Никакие доводы на них попросту не действуют. Поэтому аналитики считают, что в ближайшее время ситуация с протестами будет только ухудшаться.