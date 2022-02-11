Королева Елизавета II занимает трон уже 70 лет и британцы считают её лучшей

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11 февраля 2022, 08:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Королева Великобритании Елизавета II, I-Images/Keystone Press Agency

В прошлое воскресенье Её Величество Королева Великобритании Елизавета II стала первым в истории страны монархом, правившим 70 лет.

Из-за этого по всему государству прокатятся целые серии роскошных празднеств. Основные «платиновые» торжества пройдут в начале лета этого года. В этом году жители островов получат сразу два дополнительных выходных. Со 2 по 5 июня запланированы грандиозные военные парады, благодарственные молебны, скачки в Эпсоме, концерт мировых звёзд эстрады в Букингемском дворце, а также Большой юбилейный обед. Празднества немного омрачает отсутствие принца Филиппа, верного супруга королевы. И по сути, Елизавета впервые празднует юбилей без собственного мужа. Она всё время вспоминает августейшего Филиппа, практически в каждой речи. Но зато у венценосной Елизаветы огромная поддержка среди населения, что не может не придать бодрости. Согласно опросам, 83% британцев считают свою королеву лучшей и самой работоспособной из всех.

70 лет – это довольно внушительный срок. Можно считать, что это почти целое столетие. Елизавета начала своё правление ещё с 1952 года. Тогда мир был совсем другим, непохожим на современный. Он едва отошёл от последствий Второй мировой. И тут же возникла опасность новой войны – «холодной». Советский Союз и США наращивали свою военную мощь, стремились всячески превозмочь друг друга. Придя к власти, Елизавета столкнулась с целой серией сопротивления колониальным властям Британии. Пришлось пойти на уступки и отдать колонии их же обитателям. Потом наступили 70-е, возникла напряжённость в областях Северной Ирландии. В 80-х начался стремительный развал Советского союза, приведший в итоге к его падению и к глобальным изменениям на планете. Елизавета пережила целую эпоху. Она пришла к власти фактически в «другом измерении». Сейчас же обстановка на планете полностью поменялась. Мир изменился, и это уже неоспоримый факт. Елизавета прошла огромный путь в истории Великобритании, местами лёгкий и беззаботный, местами тернистый и трудный.

Королева уже определилась со своими преемниками. После её ухода в мир иной, королём станет принц Чарльз (скорее всего под именем Карла). Также его супруга Камилла станет королевой-консортом. Об этом Елизавета уже объявила на всю страну. «И когда мой сын Чарльз станет королём, - заявила она совсем недавно. - Я знаю, что вы окажете ему и его жене ту же поддержку, что и мне: и это моё искреннее желание».