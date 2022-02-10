Хулио Пенья - восходящая звезда мирового кинематографа

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10 февраля 2022, 22:55 Мурадян Сюзанна

Фото: filmyhype.com

Недавно Netflix взорвал новый романтический испанский фильм «Из моего окна», главным героем которого является Хулио, он исполняет роль одного из братьев Хидальго, о которых есть целая трилогия книг. Давайте же познакомимся с ним поближе.

КАРЬЕРА.

Хулио Пенья Фернандес родился 15 июля 2000 года в Сан-Себастьяне (город в Испании), когда актер был еще ребенком, его семья переехала в Мадрид, именно там он начал делать свои первые актерские шаги, мальчик играл в школьной театральной труппе и посещал мастер-классы по актерскому мастерству. Помимо актерской деятельности, парень занимается музыкой и моделингом. Известен он по роли Мануэля Гутьерреса Квемолы в сериале канала Disney «Биа» (это был его первый актерский опыт на телевидении), также он участвовал в нескольких мюзиклах («Мама мия», «Алиса в стране чудес» и «Мулен Руж»). В январе 2021 года он присоединился к испанскому сериалу Acacias 38, где играет Гильермо Сакристана. Помимо актерской деятельности он часто раздает еду или помогает детям, нуждающимся в школьной помощи.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.

Хулио Пенья редко активничает в соц. сетях, да и личную жизнь он хранит в тайне, поэтому мы мало что знаем. Учитывая, что в социальных сетях нет намеков на какие-то отношения, можно сделать вывод, что парень одинок. Но, может, он просто скрывает свою половинку.

«Из моего окна».

Из моего окна» — новый испанский роман, доступный на Netflix с пятницы 4 февраля 2022 года. Фильм режиссера Марсала Фореса, основанный на одноименном бестселлере Арианы Годой.

Ракель — молодая девушка, безумно и бесповоротно влюбленная в Ареса, своего таинственного соседа. Она никогда даже не разговаривала с ним, но решает завоевать его сердце. Для этого она рискнет всем, даже потеряет себя на этом пути, чтобы достичь своей цели.

Приятного просмотра!