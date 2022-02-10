Как скандал с избиением кота лишил футболиста контрактов

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10 февраля 2022, 20:41 Антон Дубровский, Журналист Источник: sostav.ru

Курт Зума, защитник футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) был оштрафован на 250 тыс. евро (25 млн руб., заработок футболиста за 2 недели).

Он также отстранён от игр. Кроме того, с ним расторгли рекламные контракты туристическая компания Experience Kissimmee, фирма Adidas, и страховая компания Vitality. Это произошло после обнародования видео ролика, на котором футболист пинает своего бенгальского кота, догоняет его, а затем бьёт его. В этот момент кота держит ребёнок. На записи прослушивается смех за кадром. Таким образом Курт Зума наказал кота за разбитую им вазу, сообщает The Guardian. Футболист и тренер «Вест Хэма» принесли извинения. Тренер заявил его во вторник на матч Премьер-лиги. Дэвид Мойес, наставник команды, уверил всех в любви к животным. Он сообщил, что принял такое решение с целью победы в матче.

Компания Vitality заявила, что больше не будет спонсировать клуб «Вест Хэм», так как расстроена решением, принятым его руководством.

Experience Kissimmee, еще один спонсор команды, сообщил, что также пересмотрит свои отношения с клубом, а компания Adidas сказала, что расторгнет контракт с футболистом.

Скандал с футболистом не остался без внимания общественности. В Великобритании за жестокое обращение с животными существуют штрафы и даже тюремное заключение сроком до 5 лет. Петицию о требовании привлечь Курта Зуму к ответственности по этому закону подписали около 200 тыс. человек

Болельщики во время матча освистали Зуму, а Гари Линекер, бывший футболист сборной Англии и теперь телеведущий, потрясён присутствием Зумы на матче. Он считает «бесчувственным» решение руководства.

Полиция Эссекса отказалась заводить дело, хотя сначала начала расследование. Тем не менее Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) конфисковало обеих кошек футболиста. При осмотре животных ветеринарами угрозы для их жизни не оказалось.

Средства от штрафа Курта Зума будут переведены организации Seed, которая занимается защитой львов и других крупных диких кошек.