Forbes назвал самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса

Аргументы Недели → В мире 13+

10 февраля 2022, 12:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Одним из самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса стал легендарный Питер Джексон, известный нам по фильмам серии «Властелин Колец», «Хоббит», а также «Кинг Конг». Forbes составил целый список знаменитостей, которые получают баснословные суммы. В первую тройку вошли как раз Питер Джексон, Брюс Спрингстин и Jay-Z. Многие из участников попали в список, благодаря частичной или полной продаже прав на музыку или принадлежащим им компаний.

Согласно списку Forbes за 2021 год, первое место досталось вышеупомянутому Питеру Джексону. За год он заработал 580 миллионов долларов США. В ноябре прошлого года он продал часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital корпорации Unity Software. Цена за студию была не маленькой – 1.6 миллиардов долларов США. Данная сделка сделала Джексона третьим в истории режиссёром-миллиардером.

Второе место по праву досталось музыканту Брюсу Спрингстину. В декабре он продал все свои права на музыку лейблу Sony Music Group. Сделка обошлась в 500 миллионов долларов США. За год Спрингстин заработал 485 миллионов долларов. Третье место завоевал первый рэпер-миллиардер Jay-Z. В 2021 году он заработал 340 миллионов долларов США. Он также продал свою в бренде шампанского Armand de Brignac компании Moet Hennesy и стриминговую долю в сервисе Tidal.

В десятку богатейших актёров попали небезызвестный Дуэйн «Скала» Джонсон (270 млн $), рэпер Канье Уэст (235 млн $), создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун (благодаря сделке с Paramount), музыкант Пол Саймон (200 млн $), режиссёр Тайлер Перри (165 млн $), вокалист из OneRepublic Райан Теддер (160 млн $) и легенда фолка Боб Дилан (130 млн $).