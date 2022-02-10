Несколько конгрессменов призвали Джо Байдена пересмотреть ядерную политику США

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10 февраля 2022, 10:15

фото: pixabay.com

Несколько американских конгрессменов обратились к президенту Джозефу Байдену с призывом снизить зависимость США от ядерного оружия. Авторы обращения заявили, что США движутся к тому, чтобы до 2030 финансового года потратить на нужды ядерно-оружейного комплекса гигантскую сумму — $630 млрд.

Обращение было составлено в преддверии выхода нового Обзора ядерной политики, над которым работает администрация главы Белого дома. Конгрессмены убеждены, с помощью Обзора ядерной политики Байден мог бы изменить курс Америки.

«Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился Трамп», — цитирует обращение RT.