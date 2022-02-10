Украина пытается вытеснить Россию из переговорного процесса по Приднестровью

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко представителем по приднестровскому урегулированию. Он занимал различные должности в структурах власти и имеет богатый политический опыт, в том числе на международной арене.
В Кишинёве полагают, что Украина возьмёт на себя инициативу в переговорном процессе по Приднестровью. Постепенно Россия будет вытеснена с территории непризнанной республики. Молдавия заинтересована в разрыве договора о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье, подписанного три десятилетия назад. Место России может занять Румыния, считает лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин. Также к процессу урегулирования можно подключить ОБСЕ. Украина активизируется на молдавском направлении назло России.
Молдавия назначила ответственным по реинтеграции Олега Серебряна, который известен антироссийскими взглядами. Тирасполь призывает Кишинёв к возобновлению диалога. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский письменно обратился к президенту Молдавии Майе Санду с предложением обсудить острые вопросы. Ответа от молдавского главы не последовало.
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