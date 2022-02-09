Без россиян опять не обошлось: конфискованы биткоины на сумму $3,6 млрд, украденные в 2016 г. в США у биржи Bitfinex

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9 февраля 2022, 20:11 Антон Дубровский, Журналист Источник: compromat.ru

Министерство юстиции США сообщило о конфискации криптовалюты в количестве 94 тыс. биткоинов, что соответствует 3,6 млрд долларов. Эта криптовалюта была украдена в 2016 году во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex. По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, это крупнейшая за всю историю сумма, которую конфисковало министерство юстиции США.



Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о взломе в начале августа 2016 года и тогда оценила сумму похищенных биткоинов в $65 млн. Торги биржи были приостановлены на несколько дней, а биткоин упал на 13% по отношению к доллару.



Украденные средства составили 4,5 млрд долларов. Ответчиками по делу стали исполняющая реп Хизер Морган (псевдоним «Крокодил Уолл-Стрит»), и ее муж, россиянин Илья Лихтенштейн.



По сообщению агентства Bloomberg: «Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил во вторник под залог в $8 млн Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году».



По сведениям этого же агентства, судья постановил, что Морган, так как она американка, может быть освобождена под залог в $3 млн, а для 34-летнего Лихтенштейна с двойным американским и российским гражданством залог установили в размере $5 млн.



Лихтенштейна и Морган обвиняют в заговоре по отмыванию денег. За это можно получить максимальный срок в виде 20 лет лишения свободы. Кроме этого, им предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Наказание за это - 5 лет лишения свободы. 8 февраля в 23 часа по московскому времени они должны будут предстать перед судом.



По версии Минюста, супруги участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты. Украденные биткоины были направлены в кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За прошедшие 5 лет он успел отмыть около 25 тыс. биткоинов. Оставшаяся часть, в размере более 94 тыс. биткоинов, находится в том же кошельке. Минюст вернул Bitfinex восстановленный биткоин. Представители Bitfinex сообщили, что криптобиржа собирается сотрудничать с властями США с целью возвращения денег их владельцам.



Считается, что Илья Лихтейнштейн и Хизер Морган пользовались разными методиками, среди них было создание несуществующих личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета, а затем их вывод оттуда, перевод биткоинов в другие формы виртуальной валюты и применение программ для автоматизации транзакций, при помощи которых можно произвести за короткое время множество операций.



Раскрытию преступления помог крах AlphaBay, подпольного даркнет-рынка. Он перестал существовать в 2017 году, благодаря действиям правоохранительных органов. Часть похищенных хакерами средств была переведена в AlphaBay.



Компании Elliptic, работа которой заключается в отслеживании цифровой валюты, связывает раскрытие дела о взломе Bitfinex с закрытием нелегального сайта. Она предполагает, что это дало возможность получить доступ к внутренним транзакциям AlphaBay, что позволило связать их с криптовалютным счетом Лихтенштейна.



По информации Министерства юстиции, Лихтенштейн вместе с женой пытались отмывать деньги и через разные обменные пункты, а также использовать их как платежи стартап-компании, которую открыла Хизер Морган. Прокуратура сообщила во вторник, что незаконные доходы тратились как на покупку золота и NFC-токенов, так на «абсолютно приземленные» подарочные сертификаты торговой сети Walmart.



Crunchbase, платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях, сообщает, что Илья Лихтенштейн является создателем стартапа MixRank, разрабатывающего программное обеспечение для маркетинговых кампаний, а Хизер Морган создала SalesFolk - сервис по копирайтингу.



Techcrunch, интернет-издание о стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-сайтах, отмечает, что в сети LinkedIn, в своём профиле, Лихтенштейн представляет себя наставником венчурной компании 500 Startups, а Морган сообщает, что работает для Forbes.



По сообщению Daily Mail, Лихтенштейн c женой проживают в Нижнем Манхэттене, на Уолл-стрит. По словам Григория Бакунова, бывшего топ-менеджера «Яндекса», «Илья Лихтенштейн — средне известный в стартап-тусовке товарищ, который, по сути, до взлома, был фаундером неудачной компании MixRank. Потом 2 года не работал, а дальше выступал как инвестор. И, как инвестору, ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор».



Что касается Морган, то рэпер в своем сингле 2019 года Versace Bedouin читала: «Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная, грязная шлюха».



И она действительно была журналистом. Так, В январе 2020 года ею была написана для Forbes статья о защите бизнеса от киберпреступников.



Супружеская пара россиянина и американки успели "отмыть" из украденных 119,7 тыс. биткоинов всего 25 тыс.