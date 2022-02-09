Латвию накрывает волна безработицы

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9 февраля 2022, 13:49

Вывеска обмена валют, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Постепенно растёт число безработных в Латвии. На конец января текущего года число зарегистрированных безработных республики составило 6,9%.

Эта цифра касается экономически активного населения и на 0,2 процентных пункта больше предыдущего месяца. Данные предоставило Государственное агентство занятости (ГАЗ) Латвии.

Как отметили специалисты ведомства, на конец января на площадках ГАЗ зарегистрировались 62 270 безработных. Это количество потерявших работу соискателей на 1 496 больше, чем месяцем ранее.

Специалисты уточняют, что ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был в Рижском регионе − 4,8% от экономически активного населения. Напротив, больше всего безработных показано в Латгале — 14,6%. На общем фоне все регионы республики показали прирост числа безработных граждан.

С кризисом на фоне эпидемии коронавируса связывают сокращение вакансий в Латвии за 2019 и 2020 годы. Специалисты ГАЗ прогнозируют дальнейшее увеличение числа безработных.