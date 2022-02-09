Уйгурская представительница зажгла олимпийский огонь в Пекине и вызвала недоумение у стран Запада

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9 февраля 2022, 08:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: YouTube

Вокруг Олимпийских игр уже давно развернулся настоящий скандал. Вначале страны Запада обвинили КНР в политизации Олимпиады, а потом последовали ответные обвинения уже со стороны КПК. Праздник спорта не только не сгладил идейные расхождения с США, но и даже наоборот – обострил их до предела. Китай умудрился поссориться даже с соседней Индией, назначив факелоносцем человека, виновного в пограничном конфликте в Ладакхском районе. Недоумение США вызвал ещё и тот факт, что в Поднебесной удостоили чести зажечь олимпийский огонь лыжницу из Синьцзянского округа. Если вспомнить, что в Синьцзяне основным населением считаются уйгуры, которые не раз заявляли о притеснении со стороны властей, дискриминации и даже геноциде. 20-летнюю лыжницу, зажегшую огонь, зовут Динагээр Иламуцзян. Этнически она принадлежит к уйгурам. И при этом, её же соотечественники, по некоторым данным, безжалостно преследуются в КНР.

Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд полагает, что мероприятие с Иламуцзян было инициировано для того, чтобы отвлечь общественность от уйгурских проблем в Китае. Казалось бы, нет никакой дискриминации, нет геноцида и нарушений прав человека. Уйгурская представительница спокойно зажигает олимпийский огонь, радуется и улыбается. К чему здесь придираться? Но аналитики во многом согласны с мнением госпожи Томас-Гринфилд. Они считают это явление своеобразным отвлекающим манёвром. Напомним, что проблемы с уйгурами в КНР вызывают беспокойство у многих стран мира, включая правозащитные организации. Проходят слухи о концлагерях, местах изнасилования женщин и массовых расстрелах. Правительство Си Цзиньпина осуждает такие заявления и утверждает, что в Синьцзяне всё спокойно и благополучно. Сведения о жестоких расправах над мирными уйгурами признаются за фейки и неправдоподобную информацию.