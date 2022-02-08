США закрепляются в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Для объединения государств Азиатско-тихоокеанского региона против Китая государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в политическое турне. Он намерен встретиться с главами всех стран региона, чтобы обсудить актуальные вопросы и проработать планы.
Вашингтон пытается продемонстрировать готовность долгосрочного сотрудничества. Вектор Белого дома плавно сместился из Европы в АТР. Увидев в Китае главного оппонента, США намерены создать вокруг него вражеское кольцо из объединённых государств. Сколотив новый военный блок AUKUS, Вашингтон намерен провести перевооружение армий членов альянса. Индия, несмотря на союзнические отношения со штатами не спешит выступать против Поднебесной. Дели даже при наличии пограничного конфликта с Пекином пытается выстраивать осторожную дипломатию. В Индии не заинтересованы в обострении конфликта.
В список стран, которые намерен посетить Блинкен, попало островное государство Фиджи. США рассматривают возможность размещения на этих островах своих военных баз. В Белом доме обеспокоены планами КНР по строительству взлётных полос на островах, находящихся в 3 тысячах километров от Гаваев. Китай пытается отвоевать зону влияния, которую со времён Второй мировой войны в Тихом океане занимали США.
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