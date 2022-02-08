Украинский эксперт Виктор Скаршевский: по плану «Б» Зеленского - затягивать урегулирование в Донбассе

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8 февраля 2022, 12:48 Источник: РИА Новости

Виктор Скаршевский, фото из "Фейсбук"

Украинский эксперт, экономист Виктор Скаршевский раскрыл подробности "плана Б" президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса. Скрашевский полагает, что Зеленский и его партия "Слуга народа" не заинтересованы в реинтеграции Донбасса "с политической точки зрения", ему не нужны порядка миллиона нелояльных избирателей, которые точно проголосуют против него.

Украинский специалист пояснил, что "план Б" президента Украины - это консервация теперешней ситуации и постоянное затягивание процесса мирного урегулирования, Зеленский настроен на постоянное промедление решения этого вопроса.

Как заявил Скрашевский, Верховная рада не примет законы по Донбассу, даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся.