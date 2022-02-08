Королева гадит: деньги нигерийского диктатора Великобритания не хочет возвращать многострадальному народу

Аргументы Недели → В мире 13+

8 февраля 2022, 12:00

Власти Нигерии подали в суд на Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии. Истец просит разблокировать счёт со 180 миллионами евро, которые принадлежат экс-главе африканского государства генералу Сани Абача.



Деньги были заблокированы по просьбе американского правительства. США планировали вернуть их населению Нигерии через специальные программы, видимо, опасаясь, что очередной диктатор присвоит их себе. Власти Нигерии с этим не согласны. Они заинтересованы в получении денег напрямую.



Абача правил с 1993 года. За пять лет нахождения у власти он смог вывести из страны до 4 миллиардов долларов. Деньги остались в банках США, Швейцарии, Англии. Большая часть обнаружена именно в последней стране. Сам генерал скончался в 1998 году, но поиски государственных денег продолжаются до настоящего времени. Борьба за государственные финансы идёт уже на протяжении четверти века. Из Швейцарии нигерийцам удалось вернуть миллиард долларов. Деньги лежали в банке на «левых» счетах. Другие страны не спешат прощаться с активами генерала, даже зная об их сомнительном происхождении.



Дело Абача может в очередной раз подтвердить статус Лондона как пристанища грязных денег. Причём в стране Туманного Альбиона любят присваивать капиталы, когда источник происхождения вызывает сомнения.