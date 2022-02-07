Дата визита Путина в Турцию будет известна в ближайшие дни

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7 февраля 2022, 22:50 Источник: A haber

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара готовится к визиту российского лидера Владимира Путина. По его словам, точная дата переговоров будет известна позднее.

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни»,- уточнил он.

Калын отметил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции может состояться в случае получения одобрения из Кремля. Он добавил, что Киев уже дал положительный ответ.

Ранее сообщалось, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.