Дата визита Путина в Турцию будет известна в ближайшие дни

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара готовится к визиту российского лидера Владимира Путина. По его словам, точная дата переговоров будет известна позднее.
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни»,- уточнил он.
Калын отметил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции может состояться в случае получения одобрения из Кремля. Он добавил, что Киев уже дал положительный ответ.
Ранее сообщалось, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.