Макрон заявил об оптимистическом настроении перед встречей с Путиным

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7 февраля 2022, 17:43

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры 7 февраля в Москве.

«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса»,- передаёт его слова телеканал BFM TV.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на встрече Путина и Макрона будут доминировать темы напряженности в Европе и гарантий безопасности. Беседа мировых лидеров начнется около пяти вечера, продолжится за рабочим обедом и завершится совместной пресс-конференцией.

8 февраля Макрон отравится на Украину.