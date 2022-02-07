Макрон заявил об оптимистическом настроении перед встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры 7 февраля в Москве.
«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса»,- передаёт его слова телеканал BFM TV.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на встрече Путина и Макрона будут доминировать темы напряженности в Европе и гарантий безопасности. Беседа мировых лидеров начнется около пяти вечера, продолжится за рабочим обедом и завершится совместной пресс-конференцией.
8 февраля Макрон отравится на Украину.